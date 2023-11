16-Jähriger unter Drogen bedroht mehrere Menschen: Festnahme

Ein Jugendlicher unter Drogeneinfluss hat in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) unter anderem einen Taxifahrer und einen Radfahrer bedroht und um Geld erpresst. Der 16-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Zuerst soll er am Mittwochabend einen Taxifahrer am Busbahnhof angepöbelt und dessen Handy erbeutet haben. Für die Rückgabe forderte er 20 Euro von dem Fahrer. Danach soll er den 73-Jährigen noch ins Gesicht geschlagen haben. Der Taxifahrer aus Bad Soden-Salmünster wurde laut Polizei leicht verletzt.

Kurz danach soll der Jugendliche die Beifahrertür eines in der Nähe parkenden Autos aufgerissen haben. Später soll er einem Fahrradfahrer absichtlich so in den Weg gerannt sein, dass dieser beinahe gestürzt wäre. In beiden Fällen forderte er Bargeld. Laut Polizei wurde aber in diesen Fällen niemand verletzt.

Der Jugendliche wurde von einer Polizeistreife festgenommen. Die Beamten brachten ihn zu seinen Eltern. Da der Tatverdächtige offenbar unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.