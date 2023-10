16-jähriger Rollerfahrer unter Auto eingeklemmt: Verletzt

Ein 16 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall mit einer 20 Jahre alten Autofahrerin schwer verletzt worden. Der Rollerfahrer sei unter dem PKW eingeklemmt worden, teilte das Lagezentrum in Nürnberg in der Nacht zum Samstag mit. Er sei mit schweren Verletzungen und die Autofahrerin mit einem Schock und leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Lagezentrum Mittelfranken in der Nacht zu Samstag mit.

Der Jugendliche sei am Freitagabend mit seinem Motorroller stadtauswärts in Richtung Muhr am See unterwegs gewesen. Zu der Zeit wollte die Autofahrerin von Laubenzedel her kommend, nach links auf eine Bundesstraße einbiegen. Dabei nahm sie dem Rollerfahrer die Vorfahrt.