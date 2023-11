16-Jähriger rast mit Auto durch Auerbach

Mehr zum Thema

Eine Million Euro fehlt: Finanzprobleme im Bob und Rodeln Nach dem Ausstieg eines Hauptsponsors kommen auf den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) Finanzprobleme zu. Gut eine Million Euro werden dann im vor-olympischen Winter 2024/2025 fehlen. Diese Saison ist aber gesichert, sagte BSD-Vorstandsmitglied Alexander Resch am Freitag auf der Saisonauftakt-Pressekonferenz in Dresden. Der Olympiasieger im Rodel-Doppelsitzer von 2002 kündigte einen Sparkurs an. Wir müssen in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten clever haushalten.

Betrunkener Transporterfahrer verursacht Unfall in Niesky Ein betrunkener Transporterfahrer hat in Niesky im Landkreis Görlitz mit 2 Promille einen Unfall verursacht. Der 33-Jährige sei mit seinem Transporter gegen eine Fußgängerampel gefahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Durch den Aufprall kippte der Transporter demnach um.