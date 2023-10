16-Jähriger mit Machete attackiert und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Ailton ist tot - Kölner Zoo trauert um beliebten Tapir Der Kölner Zoo trauert um einen seiner Publikumslieblinge, den Flachlandtapir Ailton. Das 17 Jahre alte Männchen war im Hamburger Tierpark Hagenbeck geboren worden und seit 2008 in Köln. Zuletzt habe Ailton große gesundheitliche Probleme gehabt, teilte der Zoo auf Facebook mit. Er wurde die letzten drei Wochen aufgrund von Koliken, Verstopfung und hoher Leberwerte intensiv durch unsere Veterinärmedizinerinnen behandelt. Obwohl sich sein Zustand zunächst besserte, ging es ihm am Dienstag akut viel schlechter. Nach sorgfältiger gemeinsamer Abwägung und Ausschöpfung aller Behandlungsmöglichkeiten mussten wir ihn schlussendlich einschläfern, um ihm weiteres Leid zu ersparen, so der Zoo. Rest in peace!