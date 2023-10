16-Jähriger attackiert und schwer verletzt

Ein 16-Jähriger ist von mehreren Tätern in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) durch Tritte und Schläge schwer verletzt worden. Vermutlich vier bis fünf Jugendliche hatten den 16-Jährigen zuvor in ein Gespräch verwickelt, wie die Polizei am Montag berichtete. Anschließend sollen sie ihn unvermittelt attackiert haben.

Als eine Autofahrerin die Situation bemerkt und gehupt habe, seien die Täter geflüchtet. Zwei weitere Zeugen wählten den Notruf. Der 16-Jährige wurde nach der Attacke am Freitag in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach den vermutlich männlichen Tätern im Alter zwischen 14 und 16 Jahren.