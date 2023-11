16-Jähriger angegriffen und gegen Auto geworfen

Mehr zum Thema

Unfall: Betrunkener Fahrer kehrt zurück und wird erwischt Ein betrunkener Mann ist mit seinem Auto in Biberach an der Riß gegen ein Verkehrsschild gefahren, geflüchtet - und kurz danach zurückgekommen, um seinen Wagen abzusperren. Seinen im Fahrzeug liegen gelassenen Führerschein hatte eine Streife bis dahin bereits gefunden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Beamten bemerkten in der Nacht zum Samstag, wie der 32-Jährige aus einigen Metern Entfernung den Wagen absperrte. Bei der anschließenden Kontrolle gestand er, gefahren zu sein und machte einen Atemalkoholtest. Die Beamten zogen seinen Führerschein vorerst ein.

Stuttgarts Wehrle hofft auf Guirassy-Verbleib Alexander Wehrle glaubt daran, Top-Stürmer Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart halten zu können. Serhou hat sich im vergangenen Sommer auch in vollem Bewusstsein für den VfB entschieden. Wir sind da in einem sehr engen Austausch. Er fühlt sich im Verein und mit seiner Familie in Stuttgart extrem wohl. Er hat hier eine herausragende Stellung. Natürlich haben wir eine Chance, sagte der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten in einem Interview des Kölner Stadt-Anzeiger (Samstagsausgabe). Dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag soll der 27-Jährige den VfB im Winter Medienberichten zufolge für 17,5 Millionen Euro vorzeitig verlassen können.