16-Jährige wegen versuchten Mordes in Schwerin vor Gericht

Am Landgericht Schwerin beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) der Prozess gegen eine Jugendliche, der versuchter Mord vorgeworfen wird. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft soll die 16-Jährige im April als Patientin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwerin eine schlafende Mitpatientin schwer verletzt haben.

Sie soll Nagellackentferner über das Bett und den Kopf des 15 Jahre alten Opfers geschüttet und es angezündet haben. Die 15-Jährige erlitt nach Angaben der Staatsanwaltschaft schwerste Verbrennungen und musste in einer Spezialklinik behandelt werden. Die Hauptverhandlung findet vor der Jugendstrafkammer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.