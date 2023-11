16-Jährige wegen Mordversuchs vor Gericht

Mehr zum Thema

Landtag gedenkt der Opfer des Hamas-Terrors in Israel Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des Schweriner Landtags am Mittwoch der Opfer des Terrorüberfalls der islamistischen Hamas auf Israel gedacht. Der entsetzliche Angriff, der mehr als 1300 Todesopfer gefordert habe, sei durch nichts zu rechtfertigen, betonte Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Ausgelöst haben die Terroristen eine kriegerische Auseinandersetzung, deren Verlauf und Dauer derzeit leider nur schwer abzusehen ist, sagte Hesse. Es drohe eine regionale Ausdehnung. In der aktuellen Situation sei nichts sehnlicher zu wünschen als Frieden.