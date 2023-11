150 Teilnehmer bei Hochschul-Demonstration vor dem Landtag

Mehr zum Thema

Walter-Serner-Preis für Kurzgeschichte über Sprachbarrieren Der Student und Autor Kenan Kokić hat den Walter-Serner-Preis erhalten. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und wird von rbb Kultur und dem Literaturhaus Berlin vergeben, wie der rbb am Montag mitteilte. Gewonnen hat Kokićs Kurzgeschichte Gegen Ende hin. Darin gehe es um ein Gespräch zwischen einem jungen Mann und seinem kranken Vater. Die beiden können nur mithilfe eines Laptops miteinander sprechen, weil sie die Sprache des jeweils anderen nicht gut genug beherrschen.

