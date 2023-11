150 Millionen Euro für neues Herzzentrum in Dresden

Mehr zum Thema

Fünf Menschen und Hund aus brennendem Haus gerettet Die Feuerwehr hat am Dienstagmittag zwei Seniorinnen und einen Hund aus einer brennenden Wohnung in Dresden gerettet. Die 81-Jährige und die 84-Jährige wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Zusätzlich retteten die Einsatzkräfte eine 72-Jährige und einen 70-Jährigen aus dem Dachgeschoss, die ebenfalls mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht wurden. Ein weiterer geretteter Mann blieb unverletzt.

Lausitzer Mittelstand fordert von Bund verlässliche Politik Die Unternehmerverbände Berlin-Brandenburg (UVBB) und Sachsen sehen angesichts der derzeitigen Krisen die langfristige Wirtschaftsentwicklung bedroht und damit auch das Gelingen des Strukturwandels in der Lausitz. Von der Koalition im Bund fordern sie deshalb eine verlässliche Politik zur schnellen Lösung der akuten Probleme. Wir vermissen verlässliche Entscheidungen der Politik und klare Konzepte. Energiekrise, Krieg, (...), ausufernde Bürokratie und Fachkräftemangel bilden ein explosives Gemisch, erklärte UVBB-Präsident Burkhardt Greiff am Dienstag auf dem Lausitzforum in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz). Nur wenn diese Probleme schnell und sachkundig gelöst würden, könne der Mittelstand den eingeleiteten Strukturwandel mit Erfolg vollziehen.