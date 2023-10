150 Extremisten in den vergangenen Jahren entwaffnet

Mehr zum Thema

Gemischte Bilanz zur hessischen Kartoffelernte Der hessische Bauernverband hat eine gemischte Bilanz und regionale Unterschiede zur diesjährigen Kartoffelernte verzeichnet. Wie der Verband mit Sitz in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, verzeichnete er in Südhessen eine sehr gute und in Mittelhessen eine eher schlechtere Saison. Für Nordhessen könne der Verband noch keine aussagekräftige Bilanz ziehen, teilte eine Sprecherin mit.

Endspurt im Wahlkampf - Gegendemos bei Weidel-Auftritt Zahlreiche Parteien in Hessen starten an diesem Samstag in den Endspurt ihres Wahlkampfs. Dafür bieten sie einen Tag vor der Abstimmung über den neuen Landtag in Wiesbaden teilweise erneut Bundesprominenz auf. So tritt beispielsweise SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser zusammen mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert an diesem Samstag in Marburg (14.00 Uhr) auf. Vorher hat sich Faeser schon in Kassel (10.00 Uhr) angekündigt.