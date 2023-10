150.000 Euro Schaden wegen Feuers in Obstkistendepot

Mehr zum Thema

Sturm: Manchester muss Reisepläne nach Leipzig ändern Ein Sturm hat die Reisepläne von Manchester City nach Leipzig durcheinandergebracht. Der Titelverteidiger wollte eigentlich am Dienstagnachmittag zum Champions-League-Spiel nach Sachsen reisen, wodurch die Mannschaft von Pep Guardiola allerdings in ein Sturmtief geraten wäre. Daraufhin änderte der Club seine Flugzeiten, die Mannschaft um Superstar Erling Haaland wird später am Dienstagabend in Leipzig erwartet. Das Abschlusstraining hatten die Briten bereits in der Heimat absolviert.

Kretschmer wirbt in Paris für Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will bei einem Besuch in Paris für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Freundschaft Sachsens mit Frankreich werben. Bei der zweitägigen Reise richte der Freistaat am Mittwoch zusammen mit dem deutschen Botschafter einen Empfang zum Tag der Deutschen Einheit aus, wie die Sächsische Staatskanzlei in Dresden am Dienstag mitteilte. Kretschmer treffe sich zudem mit Vertretern der französischen Wirtschaft.