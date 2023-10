150.000 Euro Schaden und verletztes Pferd bei Scheunenbrand

Mehr zum Thema

Großer Kampfgeist: HSV holt einen Punkt in Kaiserslautern Im Kampf um die Tabellenspitze in der 2. Liga ist das 3:3 in Kaiserslautern für den HSV eher zu wenig. Allerdings überzeugen die Hamburger mit ihrer Moral - und profitieren von einem Fehler.

Pröpster verliert Führungstrikot in der Champions League Bahnrad-Sprinterin Alessa-Catriona Pröpster aus Kaiserslautern hat auf der zweiten Station der UCI Track Champions League im Berliner Velodrom die Spitzenposition und damit das Führungstrikot verloren. Die 22-Jährige, die erst durch eine Wildcard ins Feld gerückt war, belegte am Samstagabend vor 3100 Zuschauern im Sprint Platz vier und im Keirin Rang zwei. Einen Doppelsieg feierte Ellesse Andrews aus Neuseeland.