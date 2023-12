150.000 Euro Sachschaden bei Brand in Loitz

Mehr zum Thema

Mit 1,77 Promille gegen LKW: 27-Jähriger schwer verletzt Ein alkoholisierter 27-jähriger Autofahrer ist in Nadrensee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in seinem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Auffahrunfall ereignete sich laut Polizeiinformationen am Montagmorgen an einer Grenzübergangsstelle nach Polen.