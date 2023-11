15 Liter flüssiges Amphetamin bei Lkw-Fahrer gefunden

Mehr zum Thema

Studie: In Bayern fehlen mehr als 70.000 Kita-Plätze Bayerns Kitas müssten 70.000 Kinder mehr aufnehmen, erst dann würde der Freistaat laut Bertelsmann Stiftung den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen können. Eine Lösung ist zwar in Sicht, aber noch in weiter Ferne.

Unterricht an mehreren Schulen fällt wegen Winterwetter aus Wegen der Auswirkungen des Winterwetters ist am Dienstag an mehreren Schulen im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart der Unterricht vor Ort ausgefallen. Der Präsenzunterricht finde in Aura und Burgsinn sowie in der Hauptschule Frammersbach und der Grundschule Wiesthal nicht statt, teilte das Landratsamt Main-Spessart mit. Grund seien umgestürzte Bäume und schlechte Befahrbarkeit der Straßen. Die Betreuung für Schülerinnen und Schüler, die dennoch in die Schule kommen, ist laut Landratsamt sichergestellt.