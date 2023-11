15-Jähriger vor Schule mit Messer angegriffen

Ein 15-Jähriger ist in Mainz von einem Gleichaltrigen mit einem Messer angegriffen worden. Vor einer Schule sei es am Dienstagmittag zu einem Streit zwischen den beiden Jugendlichen gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei habe der Beschuldigte ein Messer gezogen und dem anderen in den Bauch gestochen. Anschließend flüchtete der Angreifer. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar.

An einer Bushaltestelle in der Innenstadt konnte der verdächtige 15-Jährige von der Polizei gestellt werden. Nachdem seine Personalien aufgenommen worden waren, wurde er seinen Eltern übergeben. Der angegriffene Jugendliche kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht.