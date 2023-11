15-jähriger Radfahrer lebensbedrohlich verletzt

Ein 15 Jahre alter Radfahrer ist bei Rostock von einem Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Er habe am frühen Samstagnachmittag in Neu Roggentin die Bundesstraße 110 überqueren wollen, bestätigte ein Polizeisprecher. Dort habe es auf einer Spur zähfließenden Verkehr gegeben. Als der Jugendliche zwischen den Autos hervorgekommen sei, habe ihn ein Auto auf der Gegenfahrbahn erfasst. Ein Hubschrauber brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus. Zuvor hatten Medien berichtet.