15-Jähriger nimmt Auto vom Vater und baut Unfall

Mehr zum Thema

Lang und Kretschmann zu Migration: Die Zahlen müssen sinken Die Grünen-Politiker Ricarda Lang und Winfried Kretschmann haben sich für einen neuen demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik ausgesprochen. Wenn die Kapazitäten - wie jetzt - an ihre Grenzen stoßen, müssen auch die Zahlen sinken, schreiben die Parteivorsitzende und der baden-württembergische Ministerpräsident in einem gemeinsamen Gastbeitrag für den Tagesspiegel.