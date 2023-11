Mehr zum Thema

Antisemitische Schriftzüge in Esslinger Innenstadt Wegen antisemitischer Farbschmierereien im Bereich der Württembergischen Landesbühne in Esslingen und auf Stufen zur dortigen Burg ermittelt die Polizei. Es geht um Volksverhetzung und politisch motivierte Sachbeschädigung. Unter den am Donnerstag entdeckten Schriftzügen sei auch eine Parole mit Bezug zur radikalen Palästinenserorganisation Hamas, teilten die Beamten mit. Der oder die Täter seien nicht bekannt. Der Schaden war zunächst unklar.