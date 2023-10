15-Jähriger in Schule geschlagen und getreten

In einer Schule in Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) hat ein 15-Jähriger einen Gleichaltrigen geschlagen und getreten. Der mutmaßliche Täter lauerte seinem Opfer am Montag auf dem Pausenhof auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der Junge zurück in die Schule flüchtete, verfolgte der 15-Jährige ihn.

Dort schlug er sein Opfer und trat ihn sogar noch, als der Junge schon am Boden lag. Ein Lehrer konnte den 15-Jährigen zunächst festsetzen, aber laut Polizei gelang ihm kurz darauf die Flucht. Als die Polizei ihn später in der Stadt festnahm, stellte sich heraus, dass er während der Attacke einen selbstgebastelten metallenen Gegenstand in der Hand hielt. Der geschlagene Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, das er aber noch am selben Tag verlassen konnte. Gegen den mutmaßlichen Täter wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.