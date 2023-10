15-Jähriger flieht mit Tempo 140 vor Polizeikontrolle

Mehr zum Thema

Oberdorf verlängert Vertrag in Düsseldorf Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat mit Tim Oberdorf den nächsten Profi langfristig an sich gebunden. Nach der Vertragsverlängerung von Florian Kastenmeier und Felix Klaus hat auch der Defensivmann einen Kontrakt über diese Saison hinaus unterschrieben. Dies teilte der Club am Mittwoch mit, machte zur neuen Laufzeit aber wie gewohnt keine Angaben.