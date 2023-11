15-Jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährlich verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer in Alsdorf bei Aachen lebensgefährlich verletzt worden. Der Jugendliche habe am Mittwochabend mit seinem E-Scooter eine Fußgängerfurt überquert, teilte die Polizei in Aachen am Donnerstag mit. Im Kreuzungsbereich sei der 15-Jährige frontal vom Wagen eines dort fahrenden Autofahrers erfasst worden. Der lebensgefährlich verletzte Junge musste vor Ort wiederbelebt werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Der 19 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei Aachen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Gesucht werden Zeugen des Unfalls.