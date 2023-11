15-Jährige am Steuer hat Unfall: Zwei Tote

Mehr zum Thema

Angriff auf Bahnmitarbeiter: EVG fordert mehr Sicherheit Nach einem Angriff eines Reisenden auf einen Bahn-Mitarbeiter hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) bessere Sicherheitsmaßnahmen für das Personal gefordert. So brauche es unter anderem Bodycams, Doppelbesetzung in den Zügen und Deeskalationstrainings, sagte die EVG-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt, Janina Pfeiffer, am Samstag. Sicherheit in den Zügen muss endlich zum Top-Thema gemacht werden.