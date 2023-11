1470 Wohnungseinbrüche in Rheinland-Pfalz im ersten Halbjahr

Mehr zum Thema

Hamas-Anhängerschaft umfasst in Rheinland-Pfalz 35 Personen In Rheinland-Pfalz bestehen nach Erkenntnissen der Verfassungsschutzbehörden bei etwa 35 Personen Anhaltspunkte für eine Nähe oder Zugehörigkeit zur Terrororganisation Hamas. Dabei seien auch Aktivitäten für Umfeld- und Tarnorganisationen der islamistischen Palästinenserorganisation berücksichtigt, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz mit.