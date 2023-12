1460 Menschen beenden Programm „Sozialwirtschaft integriert“

Mehr zum Thema

Mieterbund: Große Nachfrage bei Betriebskosten-Beratung Der Hessische Mieterbund hat einen hohen Beratungsbedarf bei der Betriebskostenabrechnung verzeichnet. Der Trend geht nach oben, berichtete Eva-Maria Winckelmann, Geschäftsführerin des hessischen Landesverbands in Wiesbaden, auf Nachfrage. Nach Angaben des Verbands wurden allein in den ersten drei Quartalen dieses Jahres etwa 20.000 hessische Mieterinnen und Mieter zum Thema Betriebskosten beraten.