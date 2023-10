14 Verletzte bei Brand in Geflüchtetenunterkunft

Mehr zum Thema

NRW plant keine Bezahlkarten für Geflüchtete Würden Sachleistungen statt Bargeld den starken Zuzug von Asylbewerbern mindern? NRW mahnt Persönlichkeits- und Grundrechte an. Schließlich kämen die Menschen in Not „und nicht aus Jux und Tollerei“.

Gericht: Bellende Herdenschutzhunde müssen nachts rein Eine Landwirtin muss ihre zum Schutz vor Wölfen eingesetzten Herdenschutzhunde nachts und zu Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen drinnen unterbringen, um die Nachbarschaft vom Gebell der Tiere zu verschonen. Das NRW-Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster wies eine Beschwerde der Frau gegen einen entsprechenden Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts Köln zurück, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.