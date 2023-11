14 Tore von Kirkelökke: Handball-Löwen siegen in Lissabon

Die Rhein-Neckar Löwen haben ihre Erfolgsserie in der European League fortgesetzt. Der Handball-Bundesligist kam mit dem 36:35 (19:15) bei Benfica Lissabon am Dienstag zum dritten Sieg im dritten Spiel. Niclas Kirkelökke war mit 14 Treffern bester Torschütze für den deutschen Pokalsieger, der zuvor bereits IFK Kristianstad und HBC Nantes bezwungen hatte. Als Spitzenreiter der Gruppe A können die Mannheimer schon nächste Woche im Rückspiel gegen Benfica den Einzug in die Hauptrunde perfekt machen.

In Lissabon erwischten die Löwen einen ganz schwachen Start und lagen schon nach 14 Minuten mit 4:8 zurück. Dank des treffsicheren Kirkelökke und des eingewechselten Nationalspielers Juri Knorr drehten die Gäste aber die Partie und führten zur Pause mit 19:15. Nach dem Seitenwechsel zog der Bundesligist sogar auf 25:17 (38.) davon, eher er Benfica zurück ins Spiel holte. Kirkelökke erlöste den zweifachen deutschen Meister kurz vor dem Abpfiff mit dem Siegtreffer.