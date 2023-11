14 statt 80: Auslieferung neuer Doppelstockzüge verzögert

Mehr zum Thema

Sportgymnastik-Talent stirbt mit nur 16 Jahren Der Deutsche Turner-Bund (DTB) trauert um sein Nachwuchstalent Mia Sophie Lietke. Wie der Verband in Abstimmung mit der Familie mitteilte, ist die Sportgymnastin bereits am vergangenen Donnerstag in Fellbach-Schmiden im Alter von nur 16 Jahren plötzlich und unerwartet gestorben. Über die Todesumstände machte der DTB am Dienstag auf Nachfrage keine Angaben.