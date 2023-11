14 Jahre nach Archiv-Einsturz wird Loch geschlossen

Mehr zum Thema

Finanzminister verspricht verfassungskonformen Haushalt Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) hat eine verfassungskonforme Haushaltspolitik für das bevölkerungsreichste Bundesland versprochen. Daher ende zum 31. Dezember dieses Jahres das kreditfinanzierte Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs, sagte Optendrenk am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Danach würden nur noch Zinsen und Tilgung des Sondervermögens bedient.

