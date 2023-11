14-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Mehr zum Thema

Nach Vogelgrippe-Fällen in MV Rassegeflügelschau in Grimmen Über eine Rassegeflügelschau in MV verbreitete sich im vergangenen Jahr die Vogelgrippe rasant weiter. Nun hat es erneut Nachweise der Tierkrankheit im Land gegeben. Bei einer Rassegeflügelschau in Grimmen gelten deswegen Sicherheitsmaßnahmen.