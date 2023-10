14-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Mehr zum Thema

Kretschmann offen für schärferen Asyl-Kurs und Bezahlkarte In der deutschen Flüchtlings- und Asyldebatte zeigt sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann offen für einen schärferen Kurs. Alle Maßnahmen, die dazu dienen, irreguläre Migration einzudämmen, die müssen wir gehen, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart. Das heißt, wir müssen falsche Anreizfaktoren natürlich auch eindämmen. Und deswegen stehe ich einer Geldkarte sehr offen gegenüber.

Fußgänger schlägt Kind auf Fahrrad: Zeugen gesucht Ein älterer Mann soll in Weingarten (Kreis Ravensburg) ein Mädchen von ihrem Fahrrad geschlagen haben. Er habe sich offenbar darüber geärgert, dass die Elfjährige am Dienstagmittag mit ihrem Rad durch eine Fußgängerzone fuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Deshalb habe er mit der Faust auf den Oberkörper des Mädchens geschlagen. Daraufhin stürzte es und verletzte sich demnach leicht. Die Polizei in Weingarten sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.