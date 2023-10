14-Jähriger baut Unfall: Vater fährt ohne Führerschein davon

Mehr zum Thema

Temperaturen gehen weiter zurück: Nachts leichter Frost Es wird kühler in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Die Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 10 und 14 Grad und in den Hochlagen zwischen 7 und 10 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Es ist wechselnd bewölkt: Im Norden gibt es Regenschauer, im Süden ist es niederschlagsfrei und teils heiter. Für die Nacht zum Montag wird gebietsweise Nebel und leichter Frost vorhergesagt.

Wohnungsbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe Bei einem Brand in einer Wohnung in Koblenz-Immendorf ist ein Schaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Noch sei unklar, was das Feuer am Samstagabend entfacht habe, teilte die Polizei in Koblenz am Sonntag mit. Es gab keine Verletzten. Zur Ermittlung der Brandursache sei die Wohnung versiegelt worden. Der Schaden werde auf eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Feuerwehr Koblenz sei mit massiven Kräften vor Ort gewesen, hieß es.