1300 Beschäftigte im NRW-Handel legen Arbeit nieder

900 Menschen bei friedlicher Pro-Palästina-Demo in Hagen Bis zu 900 Menschen haben sich in Hagen nach Angaben der Polizei an einer friedlichen propalästinensischen Kundgebung beteiligt. Die Demonstration war unter dem Motto Friedens- und Schweigemarsch für Nahost angemeldet. Nur in wenigen Fällen hätten die Einsatzkräfte bei Verstößen gegen Auflagen aktiv werden müssen, sagte ein Polizeisprecher nach der Abschlusskundgebung am Freitagnachmittag.