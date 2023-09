125 Hektar großer Solarpark wird eröffnet

Mehr zum Thema

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Oberbayern gestorben. Der Fahrer des Wagens sei bei dem Unfall in Altomünster (Landkreis Dachau) leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Fünf weitere Menschen in dem Transporter blieben demnach unverletzt.