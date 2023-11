12-Jährige auf Schulweg von Straßenbahn erfasst

Eine 12-Jährige ist auf ihrem Schulweg in Köln von einer Straßenbahn erfasst worden und hat schwere Verletzungen erlitten. Das Mädchen habe am Mittwochmorgen zusammen mit ihrer 13 Jahre alten Schwester die Straße am Bahnübergang überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Die 12-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, ihre Schwester blieb demnach unverletzt. Warum die Bahn das Mädchen erfasst hat, war zunächst unklar. Der Fahrer erlitt einen Schock.