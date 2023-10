104-Jährige stirbt nur Tage nach ihrem Rekord-Fallschirmsprung

Sie hatte ein „aufregendes, gut gelebtes Leben“, sagt ein Sprecher der amerikanischen Parachute Association über die abenteuerlustige Dorothy Hoffner. Am 1. Oktober springt die 104-Jährige mit einem Tandempartner aus ca. 4115 Meter in die Tiefe. Damit wird sie zur ältesten Person, die mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug springt. Jetzt die traurige Nachricht: am 9. Oktober stirbt die 104-Jährige. In ihrer Seniorenwohnanlage sei sie friedlich eingeschlafen, gibt ein enger Freund von Hoffer bekannt.

Bei vielen Menschen stehe Fallschirmspringen auf der Wunsch-Liste, meint der Sprecher: „Aber Dorothy erinnert uns daran, dass es nie zu spät ist, den Nervenkitzel des Lebens zu erleben.“ Hoffner war kein Neuling, was das Springen aus einem Flugzeug angeht. Ihren ersten Skydive wagte Dorothy als 100-Jährige. Damals habe sie aber einen kleinen Schubs gebraucht, um sich zu überwinden.