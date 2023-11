1000 Teilnehmer bei pro-palästinensischer Demo in Frankfurt

Mehr zum Thema

Eintracht empfängt VfB - Darmstadt gastiert in Freiburg Die hessischen Fußball-Bundesligisten erwarten am 12. Spieltag komplizierte Aufgaben. Eintracht Frankfurt tritt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel gegen den VfB Stuttgart an. Die Eintracht war vor der Länderspielpause in Topform, bekommt es nun aber mit dem Überraschungsteam dieser Saison um Torjäger Serhou Guirassy zu tun. Schon am Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) ist Aufsteiger SV Darmstadt 98 gefordert. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht ist beim SC Freiburg gefordert. Lieberknecht pausierte zuletzt aus privaten Gründen, ist am Samstag aber wieder dabei.