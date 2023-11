1000 offene Lehrstellen: Start ins Ausbildungsjahr möglich

Etwas mehr Jugendliche haben sich in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern um eine Ausbildung beworben - dennoch sind einen Monat nach dem offiziellen Start des Ausbildungsjahres noch 1431 Stellen unbesetzt. Dem gegenüber stünden 438 Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien, sagte Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Montag in Schwerin. Gemeinsam mit Markus Biercher, Chef der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, stellte Meyer die landesweite Bilanz zum Ausbildungsmarkt 2023 vor.

Auch wenn das Ausbildungsjahr am 1. Oktober begonnen habe, wolle die Arbeitsagentur diese Bewerberinnen und Bewerber noch vermitteln, sagte Biercher. Die Jugendlichen sollten möglichst schnell Kontakt zur örtlichen Berufsberatung aufnehmen. Wir werden bis Jahresende jedem nochmal ein Angebot machen, versprach er.

6251 Bewerberinnen und Bewerber auf Lehrstellen waren landesweit für das Ausbildungsjahr 2023 gemeldet worden - ein Plus von knapp zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahr (6138). Dem gegenüber standen 10 566 gemeldete Stellen, 2022 waren es noch 11 159.