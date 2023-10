1000 Kugeln aus reinem Gold: Kunstwerk von Niclas Castello

Mehr zum Thema

Polizei mit Großaufgebot bei Demos zu Nahost-Konflikt Zwei Demonstrationen zum Nahost-Konflikt in Leipzig sind bis zum Abend friedlich verlaufen. Es gab dort sowohl eine pro-israelische als auch eine pro-palästinensische Kundgebung. Die Polizei war am Donnerstagnachmittag mit über 500 Einsatzkräften vor Ort, um eine mögliche Eskalation zu verhindern. Polizeisprecher Olaf Hoppe sagte, man habe versucht, die Teilnehmer der beiden Demonstrationen in der Leipziger Innenstadt auseinanderzuhalten.

Stadt Dresden: Cyberangriff abgewehrt Die sächsische Landeshauptstadt Dresden hat eigenen Angaben zufolge einen Cyberangriff abgewehrt. Während des Angriffs am Donnerstagmorgen sei der Zugriff auf den Internetauftritt der Stadtverwaltung stark eingeschränkt gewesen, teilte eine Sprecherin mit. Dresden.de sei schließlich vorsorglich vom Internet getrennt worden. Alle Sicherheitsmaßnahmen zur Abwehr des Angriffs und der Verhinderung einer Ausweitung von Schäden haben gegriffen, erklärte der Leiter des Eigenbetriebs IT der Landeshauptstadt Dresden, Michael Breidung. Ab 15.30 Uhr seien alle Systeme wieder uneingeschränkt verfügbar gewesen.