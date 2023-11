100-prozentiger Schutz an Airports unmöglich

Der Flughafenverband ADV hält einen vollständigen Schutz der Sicherheitsbereiche an Airports für ausgeschlossen. Bei großen Flughäfen könnten die Zaunanlagen eine Länge von mehr als 40 Kilometern erreichen. Hinzu kämen Tore und Zugangsanlagen, die an bestimmten Stellen auch aus Sicherheitsgründen - etwa für die Feuerwehr - schnell passierbar sein müssten, teilte der Verband am Sonntag mit. Auch mit Blick auf das Eindringen eines bewaffneten Mannes auf das Vorfeld des Hamburger Flughafens erklärte der Verband: In diesen Fällen ist ein 100-prozentiger Schutz gegen das Durchdringen mit brachialer Gewalt unmöglich. Der 35-Jährige hatte mit seinem Auto die Absperrungen an der Zufahrt durchbrochen.

Der Verband betonte: Die mit den zuständigen Aufsichtsbehörden und der Polizei abgestimmten Sicherungsmaßnahmen der Flughafenbetreiber gehen an allen Standorten in Deutschland über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Neben den baulichen Maßnahmen seien Alarmketten etabliert, die bei allen bisherigen Vorfällen einwandfrei gegriffen hätten. Der Flugbetrieb wurde sofort nach dem unbefugten Zutritt eingestellt. Reisende und Beschäftigte sind nicht zu Schaden gekommen.