100 Kästen Bier zerbrechen auf Autobahn

Bundespolizei konfisziert illegale Böller In rund einem Monat ist Silvester - am Montag meldeten Ermittler und Fahnder an der Grenze zu Tschechien einige Fälle von Reisenden mit illegalen Feuerwerkskörpern. Einem 13-Jährigen nahmen Beamte bei einer Grenzkontrolle im oberpfälzischen Waldsassen (Landkreis Tirschenreuth) 500 erlaubnispflichtige Böller und zwei Schlagringe ab, wie die Bundespolizei Waidhaus am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Junge die illegalen Gegenstände an einem grenznahen Asiamarkt in Tschechien gekauft. Seine Eltern, mit denen er unterwegs war, hätten nach eigenen Angaben nichts davon gewusst.