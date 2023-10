100.000 Euro Schaden nach Brand von Biomasse

Mehr zum Thema

Wind und Regen bei milden Temperaturen in Baden-Württemberg Teils nass und stürmisch bei milden Temperaturen - so lautet die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für das Wochenende in Baden-Württemberg. Am Samstag weht aus südwestlicher Richtung schwacher bis mäßiger Wind durch das Land, im Bergland werden Böen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde, auf den Schwarzwaldgipfeln auch Sturmböen zwischen 70 und 80 Kilometern pro Stunde erwartet. Im Tagesverlauf ist es bewölkt, in Oberschwaben soll es regnen. Im Westen ist mit sonnigen Abschnitten zu rechnen. Die Temperaturen sollen zwischen 12 und 20 Grad Celsius liegen.

Mann schlägt und tritt Frau am Ludwigsburger Bahnhof In Ludwigsburg soll ein Mann eine Frau mehrfach geschlagen und getreten haben. Der 42 Jahre alte Mann und die 59 Jahre alte Frau, die sich laut Mitteilung der Polizei vom Samstag kannten, waren am Freitag am Ludwigsburger Bahnhof in einen Streit geraten. Dabei soll der Mann die Frau ins Gesicht geschlagen haben, wodurch diese auf den Boden fiel. Anschließend soll der 42-Jährige noch gegen den Kopf und die Brust der 59-Jährigen getreten haben, bevor er die Flucht ergriff.