100.000 Euro Schaden durch Brand in Werkstatt

Mehr zum Thema

Etliche Motel-One-Kundendaten im Darknet veröffentlicht Bei der Hotelkette Motel One haben Hacker in großem Stil Daten mit privaten Informationen von Gästen geklaut und im Darknet veröffentlicht. Nach vorläufigen Erkenntnissen betreffen die gestohlenen Daten im Volumen von sechs Terabyte insbesondere Adress- und Rechnungsdaten von Kunden und nur sehr vereinzelt Kreditkarteninformationen unserer Hotelgäste, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Samstag auf Anfrage in München. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet, die Daten seien bereits am Mittwoch im Darknet publiziert worden.