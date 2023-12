100.000 Euro Bargeld im Gepäck entdeckt

Mehr zum Thema

Bund Naturschutz prangert Kahlschläge im Spessart an Der Bund Naturschutz (BN) in Bayern hat einen aus seiner Sicht umfassenden Kahlschlag in einem Vogelschutzgebiet im Spessart angeprangert. Auf einer Fläche von rund 330 Hektar habe es im Fürstlich Löwenstein'schen Park im Hafenlohrtal des Landkreises Main-Spessart Kahlschläge und kahlschlagähnliche Eingriffe gegeben, sagte der Verbandsvorsitzende Richard Mergner am Montag in Nürnberg.