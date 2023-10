10,5 Prozent mehr für Beschäftigte in Ländern gefordert

Mehr zum Thema

Zwei junge Männer nachts im Riesenrad übersehen Es klingt wie ein Alptraum: Das Riesenrad bleibt stehen, das Licht geht aus, die Gondel ist hoch oben in der Luft. Zwei jungen Männern ging das so in Mannheim. Ihr Video ist in sozialen Medien ein Renner.