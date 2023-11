1. Mai-Demo in Gera: Ermittlungen gegen 36 Verdächtige

Mehr zum Thema

2022 über eine Milliarde Euro für Kinder- und Jugendhilfe In Thüringen sind die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe im vergangenen Jahr über die Marke von einer Milliarde Euro gestiegen. Die öffentlichen Haushalte gaben dafür rund 1,38 Milliarden Euro aus, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das entsprach einem Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zu 2021. Mit 989 Millionen Euro entfielen etwa drei Viertel der Ausgaben auf Einrichtungen wie Kindergärten, Kindertagespflege und Einrichtungen der Jugendarbeit, bei den übrigen Ausgaben ging es um Hilfen zur Erziehung für Kinder und Jugendliche. Dafür wurden rund 391 Millionen Euro ausgegeben.