1. FC Nürnberg zwei Zweitligaspiele ohne gesperrten Marquez

Der 1. FC Nürnberg muss in den kommenden beiden Zweitligapartien auf Verteidiger Ivan Marquez verzichten. Der 29 Jahre alte Fußball-Profi wurde nach seiner Roten Karte gegen Hertha BSC gesperrt. Marquez fehlt den Franken damit bei Holstein Kiel am Sonntag sowie zuhause gegen den FC Schalke 04 am Samstag darauf. Für das DFB-Pokal-Heimspiel gegen Hansa Rostock am nächsten Mittwoch ist er dagegen spielberechtigt. Der Spanier Marquez war am Sonntag beim wilden 3:1 gegen die Berliner in der 74. Minute nach einer Notbremse des Feldes verwiesen worden.