1. FC Nürnberg setzt Reifeprozess mit Sieg in Kiel fort

Der 1. FC Nürnberg pirscht sich in der 2. Fußball-Bundesliga an die Aufstiegsplätze heran. Die junge Mannschaft von Trainer Cristian Fiél meisterte am Sonntag die große Auswärtsprüfung bei Holstein Kiel mit einem erstaunlich reifen 2:0 (0:0). Außenverteidiger Tim Handwerker (68. Minute) und Toptalent Can Uzun (77.) lösten im Holstein-Stadion einen euphorischen Jubel bei den mitgereisten Club-Fans aus. Mit 18 Punkten rückten die Nürnberger bis auf einen Zähler an den Tabellenvierten Kiel heran.

Der Nürnberger Zu-Null-Erfolg war umso bemerkenswerter, weil Fiél die Abwehrreihe gleich auf drei von vier Position umbauen musste. Doch das neue Quartett vor Torwart Christian Mathenia ließ wenige Torchancen zu. Glück hatten die Gäste allerdings bei einem Lattenschuss von Lewis Holtby (23.).

Nach der Pause agierte der Club immer souveräner und führte auch seine Angriffe noch zielstrebiger aus. Auf Vorlage des agilen Außenstürmers Kanji Okunuki erzielte Handwerker mit einem abgefälschten Schuss sein zweites Saisontor. Der immer noch 17-jährige Uzun legte dann nach einem wichtigen Ballgewinn und Zuspiel von Lukas Schleimer mit seinem fünften Saisontreffer das entscheidende 2:0 nach. Die Kieler Angriffsbemühungen verpufften danach gegen einen stabil verteidigen FCN, der dazu sehr guten Fußball spielte.