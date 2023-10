Mehr zum Thema

Siebenjährige stirbt nach Autounfall auf Schulweg Ein siebenjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule in Landshut von einem Auto angefahren worden und gestorben. Das Kind hatte nach ersten Erkenntnissen die Straße überquert und den Wagen übersehen. Eine 43 Jahre alte Frau habe mit ihrem Fahrzeug die Grundschülerin frontal erfasst, berichtete die Polizei. Der Rettungsdienst konnte das Mädchen zunächst noch reanimieren. Doch das Kind starb kurze Zeit später noch am Unfallort, ehe der alarmierte Rettungshubschrauber es in eine Klinik fliegen konnte. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.