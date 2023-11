1. FC Nürnberg im Achtelfinale beim 1. FC Kaiserslautern

Mehr zum Thema

Rettungseinsatz bei Feuer in Gaststätte Ein Brand in einer Gaststätte in Megesheim (Landkreis Donau-Ries) hat einen Schaden von etwa 250.000 Euro verursacht. Das Feuer war am Samstagvormittag ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr rettete einen Menschen, der sich im Wohnbereich des Gebäudes aufhielt. Die Person blieb unverletzt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Es lägen keine Hinweise auf Brandstiftung vor, hieß es in der Mitteilung. Die Kriminalpolizei soll den Brandort demnach am Montag untersuchen.